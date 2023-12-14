"По раннему бронированию лидирует Турция, причем темпы бронирования в три раза выше, чем год назад. Мы также видим огромный всплеск спроса на туры в ОАЭ на весенние школьные каникулы после 20 марта", — сказал он на пресс-конференции.

По мнению эксперта, заметный рост продаж связан с опасениями туристов, что в следующем году курс рубля к мировым валютам может снизиться. Он добавил, что пока картина раннего бронирования не очень показательна, так как перед новым годом всплески продаж туров на летний сезон традиционны.

"Реальные результаты раннего бронирования мы увидим после новогодних каникул – в период с 10 января до 31 января. Помимо Турции в топе продаж на летний сезон после 1 апреля ОАЭ, Таиланд, Россия/Абхазия и Египет", — пояснил Рубцов.

Он рассказал, что в 2023 году у туроператора заметно выросла доля продаж туров с вылетами из регионов России. Она перевалила за 55%, и в 2024 году продолжит расти.

"В 2022 году самолетов не хватало, и у нас был выбор поставить, например, Красноярск, Новосибирск либо Екатеринбург. В 2023 году уже было проще, авиации хватало, и доля регионов перевалила за 55%", — сказал Рубцов.

Ранее он сообщил, что в 2024 году FUN&SUN планирует отправить на отдых в России и за рубеж 2,6 млн туристов – на 30% больше, чем в 2023 году.