"Поток туристов в Адыгею стабильно растет. Сегодня это более полумиллиона отдыхающих в год, но эта цифра увеличивается каждый год и за последние годы она выросла в два раза. Когда мы создадим экокурорт "Лагонаки", мы в первый же год увеличим эту же цифру еще в два раза", — сказал Кумпилов.

Таким образом, после создания курорта "Лагонаки" турпоток в Адыгею увеличится до 1 млн человек в год.

"Данный проект выведет сферу туризма на совершенно новый уровень, даст серьезный толчок смежным отраслям и что важно — появятся тысячи новых рабочих мест — только на экокурорте их будет порядка 2 тысяч", — добавил глава республики.

Он также отметил, что в регионе реализуется еще один проект в сфере туризма — по созданию этнопарка "Дегуакская поляна".

"Одновременно формируем другую перспективную площадку под рекреацию — в одном из красивейших мест в горной зоне Адыгеи на Дегуакской поляне появится этнопарк с национальными подворьями, ремесленными мастерскими. Хотим воссоздать там элементы традиционной жизни народов Адыгеи, передать красоты нашей природы, культуры. Там же будут проходить массовые событийные мероприятия", — сказал Кумпилов.

Адыгея делает "ставку на туризм" с расчетом на долгосрочный эффект развития республики.

"Мы сделали ставку на туризм вкладываем за последние годы в отрасль колоссальные средства, расширяем рекреационные возможности республики. Экологический, событийный, гастрономический, аграрный, сельский (туризм — ИФ) — все это у нас активно развивается и пользуется спросом", — добавил глава Адыгеи.

Как сообщалось, проект всесезонного курорта "Лагонаки" реализует НАО "Красная поляна". Инвестиции компании в проект в 2021 году озвучивались в объеме 35 млрд рублей, затем выросли до 60 млрд рублей. Проект "Лагонаки" предполагает развитие территории площадью более 1,6 тыс. гектаров, а также создание 642 номеров.

В зимнее время года курорт будет ориентирован на горнолыжный туризм, а в летнее — на рекреационный, приключенческий и экологический. До конца 2025 года на его территории будут построены гостиничный комплекс, 6 подвесных канатных дорог, более 25 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде.

К 2030 году совместно с Минстроем России планируется обустроить около 37 км трасс, а номерной фонд довести до 2,5 тыс. единиц. В 2021 году проект получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций инвестору.

На территории этнопарка "Дегуакская поляна" планируется создать многофункциональный круглогодичный курортный комплекс с развитой туристической и развлекательной инфраструктурой, включая строительство дороги, технологическое присоединение к электро- и газосетям.

В будущем в этнопарке расположатся подворья, ремесленные мастерские, объекты общественного питания, туристический информационный центр, также отведены места для проведения ярмарок и событийных мероприятий региона.