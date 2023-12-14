Полеты будут осуществляться по четвергам и субботам на самолете Bombardier CRJ-200.

Вылет из Тобольска в четверг запланирован в 12:40, в субботу — в 15:20. Время в пути составит 1 час 30 минут.

На сегодняшний день из "Ремезова" можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Как сообщалось, аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября того же года. Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. В феврале 2023 года правительство РФ присвоило аэропорту Тобольска статус международного.