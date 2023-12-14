"Для увеличения иностранного турпотока запустили масштабную работу в этом году, была внедрена единая электронная виза для 55 стран. Уже с 1 августа она работает, и ей воспользовались более 130 тыс. иностранных туристов. Запустили групповой безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном. По последней статистике на вчера, у нас более 150 тыс. взаимных поездок и около 50 тыс. въездных туристов по этому механизму", — сказал он, выступая на международном туристическом форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

Как отметил Кондратьев, большинство гостей по групповому безвизовому соглашению приехали в Россию из Китая.

Он напомнил, что в следующем году аналогичное соглашение планируется заключить с Индией.

Также, по словам Кондратьева, с рядом стран Ближнего Востока прорабатывается введение безвизового режима.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, Ираном, приостановленное из-за пандемии коронавируса, возобновилось 1 августа 2023 года.