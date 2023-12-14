Эти тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву и обратно. Стоимость авиабилета составляет 10,2 тыс. рублей в одну сторону (на рейсах из Якутска и обратно — 9,2 тыс. рублей в одну сторону).

Перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее 6 месяцев до даты вылета.

Открыта также продажа билетов для льготных категорий граждан по 18 маршрутам. Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут только определенные категории пассажиров: граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

"Решение в отношении открытия продажи на направления Владивосток — Санкт-Петербург, Хабаровск — Санкт-Петербург, Благовещенск — Москва и Анадырь — Москва будет принято позднее. Авиакомпания дополнительно уведомит пассажиров о начале продаж", — отмечается в сообщении.