Фото: Интерфакс/ Инна Басова

"Это создается не для паломников, а для широкого круга туристов, которые интересуются историей и культурой, православными святынями Ленинградской области. Маршрут разработан для самостоятельных путешественников и туристических агентств, которые хотели бы адаптировать его под свои программы", — сказала она.

Планируется, что маршрут запустят ближе к февралю 2024 года.

Фото: Интерфакс/ Инна Басова

По словам Ладыгиной-Глазуновой, проект сопровождает выпуск тематических журналов, где по QR-кодам можно будет получить информацию о каждой локации, включая способы добраться до нее. Также планируется создание навигационных гайдов, доступных для скачивания на мобильный телефон.

Фото: Интерфакс/ Инна Басова

Как отмечают авторы маршрута, его уникальность в том, что он рассчитан на два дня и охватывает сразу восемь точек в нескольких районах Ленинградской области, связанных в том числе с преподобным Александром Свирским. Большинство локаций могут быть незнакомы широкому кругу туристов.

"Хотелось уйти от традиционных маршрутов, включающих, например, Выборг и Старую Ладогу — места, куда обычно ездят туристы, и показать, насколько регион богат культурными и православными святынями", — поделилась собеседница.

Фото: Интерфакс/ Инна Басова

Первая остановка в рамках маршрута — церковь Феодора Стратилата в Кисельне (Волховский район), каменный храм-памятник, возведенный в начале XX века. Далее путь лежит в деревню Иссад (Волховский район): туристам предлагают посетить Троицкую церковь XIX века. Расположенный на берегу Волхова храм также признан памятником. Сейчас его реставрируют, но процесс не затрагивает работу религиозного учреждения.

После посещения храма Преподобного Александра Свирского в поселке Паша (Волховский район) участники маршрута могут отправиться в деревню Старая Слобода (Лодейнопольский район). Это ключевая точка маршрута — там находится Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь, известный памятниками архитектуры XVI и XVII веков.

Во второй день путешествия авторы предлагают отправиться в Никольскую церковь в Лодейном Поле. Современная постройка, по форме напоминающая корабль, находится у городского причала на Свири — там со времен Петра I до 1829 года располагалась Олонецкая верфь.

Фото: Интерфакс/ Инна Басова

Следующая остановка — Успенская церковь в Сясьстрое (Волховский район) 1751 года постройки. Завершают маршрут два храма XIX века в Кировском районе: полуразрушенная Никольская церковь в Вероле, возведенная по проекту Давида Висконти, и Никольская церковь в Кобоне, где в годы блокады Ленинграда размещался эвакопункт Дороги жизни.

Остановиться на ночь туристам предлагают в Старой Слободе или Лодейном Поле. Как рассказала журналистам директор местного информационно-туристского центра Ирина Торохова, на территории района действуют 11 гостиниц и 17 баз отдыха, общий номерной фонд позволяет разместить 438 гостей.

Фото: Интерфакс/ Инна Басова

По словам Ладыгиной-Глазуновой, в дальнейшем такие маршруты могут быть разработаны и для других районов Ленинградской области, а также Архангельской области.

Проект реализуется при поддержке правительства Ленинградской области Культурным центром "Гуманитарная инициатива" совместно с редакцией журнала "Русский паломник".