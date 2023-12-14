Теперь посетители музейного комплекса смогут побывать в старинном доме обходчика железной дороги.

"В начале 90-х годов строение обнаружила экспедиция Общества любителей железных дорог в 200 км от самой станции Куженкино. Для того, чтобы перевезти деревянный дом в музей, его разобрали и затем бережно восстановили по старинным чертежам. Внутреннее убранство воссоздано на основе воспоминаний ветерана-путейца, а также жителей Куженкино и Бологое", — говорится в сообщении.

В этом году музейный комплекс "Вокзал железнодорожной станции Куженкино" отметил свое пятилетие. 29 сентября 2018 года к перрону Куженкино прибыл первый в России регулярный ретропоезд на паровой тяге, который курсирует по маршруту Бологое — Осташков.

Пассажиры путешествуют в межобластных пассажирских вагонах, окрашенных в исторический зеленый цвет, с интерьером эпохи ХХ века. Поезд останавливается в железнодорожном музее под открытым небом на станции Куженкино, до которой регулярное движение железнодорожного транспорта было открыто в 1907 году.

Пока поезд стоит, пассажиры могут осмотреть исторический кассовый зал, багажное отделение, комнату дежурного по станции и керосиновый погреб. Вдоль железнодорожной линии расположены здания вокзалов III и IV классов, казармы, сторожевые дома, стрелочные будки и действующая водонапорная башня.

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