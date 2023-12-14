"Поезд № 925/926 "Новогодняя ночь" отправится со станции "Сочи" 31 декабря в 19:00. Посадка пассажиров осуществляется также на станциях "Хоста" и "Адлер". На станцию "Роза Хутор" поезд прибудет 31 декабря, где будет находиться до 3:00 мск 1 января для празднования нового года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, главные события в новогоднюю ночь пройдут на главной площади курорта, перед башней с часами — "У ратуши". На площади будет размещена елка, гостей праздника поздравит Дед Мороз, будет фейерверк. Дети лично вручат Деду Морозу конверты с пожеланиями.

Также путешественников ожидают конкурсы и сюрпризы.