Фотовыставка "Зимняя сказка в Тверской области" уже начала работу в центре Москвы на Климентовском переулке. С 16 декабря и до конца января 2024 года в парке Северное Тушино будет открыта вторая фотоэкспозиция "Идеальная зима в Тверской области".

На зимних выставках представлены варианты для отдыха в новогодние каникулы: активные туры в зимнем лесу, отдых выходного дня с семьёй на фермах, гастрономические туры для компании друзей.

Специально для выставки составлен "список желаний", которые можно исполнить в путешествии по тверскому региону: например, дойти пешком к знаменитой колокольне в Калязине или увидеть зимнее озеро Селигер с колокольни в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Зимние фотовыставки закроют сезон 2023 года. В течение года шесть экспозиций знакомили жителей столицы с самыми знаковыми видами региона, туристическими локациями, отелями, усадьбами и музеями Верхневолжья. Выставки были размещены в саду им. Баумана, в парках "Северное Тушино", "Дубки", "Сокольники", Лианозовском парке и на Тверском бульваре.

"Верхневолжье имеет успешный опыт реализации подобных проектов, где фотографии становятся драйвером к планированию путешествия. В течение года более 5 млн жителей столицы увидели фотовыставки, а также посетили специальные экскурсии, приуроченные к открытию, летние кинопоказы и приняли участие в мастер-классах, организованных в рамках данных проектов", — говорится в сообщении.

Масштабный проект, который познакомил жителей столицы с возможностями отдыха в Тверской области, был организован региональным Министерством туризма совместно с Департаментом культуры и комитетом по туризму Москвы.