В частности, для особо охраняемых территорий на эти деньги закупят автомобили повышенной проходимости, снегоходы и снегоболотоходы, трактора и лесопатрульные комплексы. С помощью данной техники специалисты смогут очищать территории, благоустраивать туристические тропы для посетителей, а также патрулировать труднодоступные и отдаленные места.

Также, по данным министра природных ресурсов и экологи региона Дениса Мамонтова, для специалистов будут приобретены нагрудные видеорегистраторы, квадрокоптеры и фотоловушки, чтобы оперативно следить за обстановкой на природной территории и не допускать разведения там костров.

"Большая часть оборудования будет закуплена благодаря "окрашенным" экологическим платежам, поступившим в бюджет региона", — цитирует Мамонтова департамент.