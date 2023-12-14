"Всем, кто очень волновался за судьбу знаменитых рельсов с Токаревского моста рассказываю...Решили из фрагментов этих рельсов, где сохранились клейма заводов-изготовителей, сделать арт-объекты", — написал Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, арт-объектов будет два. Их установят на верхней и на нижней смотровых площадках у моста, которые также будут сделаны для туристов, приезжающих на этот исторический, но действующий объект.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минтуризма региона, железная дорога, построенная в начале прошлого века, проложена через Токаревский мост в Нестеровском муниципальном округе. В последние годы она стала активно использоваться Калининградской железной дорогой в региональных перевозках и потребовала ремонта.

Было принято решение, что замене подлежит большая часть старого железнодорожного полотна. Предполагалось, что рельсы будут отправлены в переплавку.

По информации краеведов Калининградской области, кирпичный арочный мост через реку Красную был построен в 1900-1901 годах. Высота моста над уровнем воды в реке составляет 25 метров. Мост в Токаревке — один из самых высоких в Калининградской области.

На мосту сохранились рельсы, изготовленные в начале XX века в Германии и России. Они были произведены заводами Крупп и Тиссен в 1912 году, Русско-Бельгийским металлургическим обществом в 1907 году, Южно-Российским Днепровским металлургическим обществом в 1909 году, а также Южно-Российским заводом Брянского акционерного общества в 1911 году.