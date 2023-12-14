"14 декабря VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, VR реализовала право залога, согласно которому четыре поезда Sm6, ходившие в РФ под брендом Allegro, перейдут в собственность компании.

Совместное предприятие VR Group и РЖД — Oy Karelian Trains Ltd — было создано для перевозок на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки скоростными поездами Allegro.

Как сообщалось, с 28 марта 2022 года VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.