"Сегодня, 14 декабря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря закрыт для посещения по техническим причинам (в связи с угрозой схода снежного покрова с кровель памятника)", — говорится в сообщении.

Псковичей и гостей города просят учитывать это при планировании посещения музейных объектов.

Спасо-Преображенский собор — недействующий самый древний сохранившийся храм Мирожского монастыря и города Пскова. Построен в XII веке по заказу архиепископа Новгородского Нифонта. Знаменит своими фресками XII века.

Богослужения в Спасо-Преображенском храме проводятся братией монастыря только в определенные праздничные дни.