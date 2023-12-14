Как сообщает пресс-служба филармонии, наряду с филармоническими заслуженным коллективом России и Академическим симфоническим оркестром выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Хор Большого театра, Оркестр старинной музыки "Pratum Integrum".

Фестивальные программы прозвучат под управлением главного дирижера Николая Алексеева, Александра Лазарева, Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского (Германия), Владимира Спивакова, Александра Рудина, Юрия Башмета, Димитриса Ботиниса (Россия/Греция).

В фестивальной афише заявлены выступления пианистов Николая Луганского, Дениса Мацуева, Елизаветы Леонской (Австрия), Бориса Березовского, Алексея Любимова, Мирослава Култышева, Фредди Кемпфа (Великобритания/Германия), скрипачей Вадима Репина и Гайка Казазяна, виолончелиста Александра Рамма, вокалистов Альбины Шагимуратовой, Василисы Бержанской, Алексея Тихомирова и Сергея Лейферкуса.

Зрители также увидят выступления артистов балета Фаруха Рузиматова, Ивана Васильева, Илзе Лиепа, Кристины Махвиладзе и актера Константина Хабенского.

В афише фестиваля — симфонические и камерные концерты, фортепианные, скрипичные, вокальные, литературно-музыкальные вечера и выступление звезд балета на сцене Большого зала филармонии. В программе традиционно представлены Шостакович, Прокофьев, Малер, Брамс, Шопен, Лист, Чайковский, Рахманинов, Канчели и другие композиторы, а также музыка эпохи барокко: Пёрселл, Люлли, Гендель, Телеман.

Афиша "Площади Искусств" традиционно включит проекты партнеров филармонии: в рамках фестивальной программы в Михайловском театре состоится премьерный показ оперы "Кармен" Бизе, Театр музыкальной комедии представит премьеру мюзикла "Остров сокровищ" Кошеварова, Русский музей проведет выставку "В. И. Суриков. К 175-летию со дня рождения".

Один из самых значимых в программе — концерт-открытие фестиваля — пройдет 14 декабря. В центре программы — музыка Шостаковича, чья судьба неотделима от истории Ленинградской — Петербургской филармонии.

Симфонию № 13 Шостаковича вместе с заслуженным коллективом России под управлением главного дирижера оркестра, народного артиста России Николая Алексеева исполнят Хор Большого театра и солист московского театра "Геликон-опера", бас Алексей Тихомиров. Сольную партию в Виолончельном концерте Шумана, который прозвучит в оркестровке Шостаковича, исполнит виолончелист Александр Рамм.

Концерт заслуженного коллектива России по традиции закроет фестиваль: 24 декабря с оркестром под управлением Рудина выступят звезды классической музыки — Луганский, Леонская, Березовский, Репин, Башмет, Шагимуратова.