Она посвящена столетней традиции изготовления Императорским фарфоровым заводом кабинетных "военных" тарелок с изображениями униформ императорской армии.

На выставке будут экспонированы тарелки и послужившие оригиналами для их росписей акварели, что позволит показать историю русской военной униформы, художественным образом осмысленное прославление русской императорской армии и "кухню" фарфорового производства.

Экспозиция будет дополнена живописными изображениями столичных военных смотров и произведениями скульптуры из собрания Русского музея.

Так называемые "военные тарелки"- десертные тарелки, украшенные живописью с изображениями фигур офицеров и солдат разных родов войск и полков русской армии в парадной и походной униформе — знаменитый вид продукции Императорского фарфорового завода, выпускавшийся на протяжении XIX века. Они служили подарками придворным, дипломатическими дарами и с успехом демонстрировались на международных и всемирных выставках.

Традиция изготовления "военных" тарелок зародилась в 1810-е годы при императоре Александре I и продолжилась вплоть до 1910-х. Особенное внимание подобному ремеслу уделяли императоры Николай I и продолживший дело отца Александр II. Тарелки выпускались сериями, объединенными темой и оформлением. По цвету и декору бортов тарелок их так и называют: красная, бирюзовая, сиреневая, золотая.

К росписи тарелок привлекались такие художники, как Василий Елашевский, Михаил Крюков, Василий Мидин, Василий Столетов и другие.

На выставке перед зрителями развернется не только фарфоровый, но и графический "парад": помимо тарелок, будут показаны рисунки и литографии, служившие источниками или непосредственно эскизами росписей, выполненные известными художниками "мундирного" жанра: Львом Белоусовым, Александром Зауервейдом, Виктором Мазуровским, Карлом Пиратским, Адольфом Шарлеманем и другими.

В Русском музее сохранились полные комплекты акварельных эскизов к двум сериям "военных" тарелок — сиреневой и золотой. Около 50 из них будут представлены на выставке.