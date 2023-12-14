Документ, датированный 12 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации.

До прихода в Росавиацию Бахарев занимал пост заместителя генерального директора авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Там он отвечал за авиационную безопасность.

В сентябре от должности руководителя Росавиации был освобожден Александр Нерадько. Его место занял Дмитрий Ядров — до этого замглавы ведомства.

По данным сайта Росавиации, помимо Бахарева у Ядрова три заместителя — Наталья Андрианова, Владимир Потешкин и Андрей Добряков. Все они были назначены при руководстве Нерадько.