"Остальные пограничные переходы на восточной границе также могут быть открыты до середины января, если позволит ситуация", — сказала порталу Yle министр внутренних дел Мари Рантанен.

Решение об открытии пограничных переходов Ваалимаа и Ниирала действует до 14 января.

"Конечно, за это время можно открыть больше, если будет казаться, что ситуация нормальная и спокойная", — говорит Рантанен.

В то же время она отметила, что граница может быть вновь закрыта, если снова начнет прибывать большое количество просителей убежища. По словам Рантанен, "сообщения из России о просителях убежища были противоречивыми".

Самый близкий к Санкт-Петербургу КПП Ваалимаа открылся для движения в полночь, КПП Ниирала в Северной Карелии заработал в 8 часов утра (09:00 мск), сообщают местные СМИ.

Ночью и рано утром из Финляндии выезжало больше людей, чем прибывало на границу из России, сообщил Yle капитан пограничной службы Юсси Вайникка.

По состоянию на 08:00, границу с Россией пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство из пересекших границу имеют двойное гражданство и вид на жительство. До сих пор в Финляндию не прибыло ни одного просителя убежища. Люди в основном прибывали на личных автомобилях. Также были грузовики и автобусы.

По данным Yle, нет признаков того, что люди прибывают на велосипедах или могут просить убежища. "Трафик, прибывающий в Финляндию, был спокойным", — говорит начальник пограничного контрольно-пропускного пункта Ваалимаа Юсси Пеккала.

Со своей стороны, пресс-служба российского Северо-Западного таможенного управления также сообщила в четверг, что автомобильное движение на границе РФ и Финляндии через пункты пропуска Торфяновка (Ленинградская область) и Вяртсиля (Карелия) возобновлено.

"В ночь на четверг финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска Ваалимаа (сопредельный пункт пропуска на российской стороне — МАПП Торфяновка Выборгской таможни) и Ниирала (МАПП Вяртсиля Карельской таможни)", — говорится в сообщении.

По данным СЗТУ, с полуночи до 08:00 через Торфяновку проследовало в оба направления 24 грузовика (7 въехало в РФ, выехало — 17), 190 легковых автомобилей (136 и 54 соответственно), три автобуса (1 — въехал в РФ, выехало — 2) и 348 человек (250 и 98 соответственно).

Отмечается, что таможенные посты пунктов пропуска Торфяновка и Вяртсиля работают в штатном режиме.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

По данным пограничной службы, в течение последних двух недель на восточной границе было спокойно и ни один проситель убежища не появился на КПП. Тем не менее, премьер-министр Петтери Орпо на пресс-конференции во вторник предостерег, что правительство готово снова быстро закрыть восточную границу, "если Россия продолжит доставлять просителей убежища на границу".