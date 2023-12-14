В Ратной палате, где располагается музей "Россия в Великой войне", представят более 50 композиций одного из ведущих российских мастеров оловянной миниатюры Владимира Нуждина и миниатюрные предметы из коллекции музея-заповедника (акварель, живопись, резьба на кости). Среди исторических персоналий, изображенных на этих экспонатах, — императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II.

Композиции посвящены разным темам: от исторических сюжетов и военных сцен до иллюстраций литературных произведений. Среди работ Нуждина — "Архангел Михаил" (Гран-при Международного исторического салона в Фолкстоне, Великобритания, 2014) и "Императрица Екатерина II" (Первая премия Военно-исторического салона в Копенгагене, Дания, 2003). Один из экспонатов из коллекции музея-заповедника — барельеф "Елизавета Петровна", выполненный архангельскими резчиками из моржовой кости в XVIII веке.

Выставка рассказывает и о том, с помощью каких технологий и инструментов изготавливается оловянная миниатюра, знакомит с разными техниками этих произведений. Несмотря на небольшой размер, в миниатюре удается воплотить сложные сюжеты и образы, продемонстрировать высочайшее мастерство в работе с материалом. Современная миниатюра развивает традиции старых мастеров, соединяя детализацию с лаконичностью форм.