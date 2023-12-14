"Старт мероприятиям даст глава республики в 11:00 в павильоне 75a. На открытии Дня региона Артур Парфенчиков выступит с презентацией Карелии, расскажет об основных достижениях и ключевых направлениях развития северного края", — говорится в сообщении.

В рамках деловой программы состоится стратегическая сессия по развитию туризма в Карелии. Также на ВДНХ представят интерактивную туристическую карту республики, которая поможет гостям найти новые места для посещения, а Карелии — привлечь туристов. Посетителей ждет и розыгрыш путевок в республику.

На выставке Карелия также планирует подписать ряд соглашений по различным направлениям сотрудничества, в том числе с правительством Архангельской области и Всероссийской федерацией самбо.

Образовательная программа Дня региона предполагает просветительские лекции об истории карельского края.

"Особое место на выставке отведено культурным событиям. В течение всего дня творческие коллективы республики будут радовать посетителей своими выступлениями на площадках форума и на стенде республики. Пройдут концерты, театральные постановки и интерактивы, состоятся презентации музыкального фестиваля "Рускеала Симфони" и уникального издания "Русская свадьба Заонежья", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, гостям выставки предложат киновечер "Снято в Карелии". Его участниками станут актриса Елена Драпеко, сыгравшая Лизу Бричкину в картине "А зори здесь тихие", и Александр Михайлов, исполнивший главную роль в комедии "Любовь и голуби".

Окунуться в предновогоднюю атмосферу помогут зимние волшебники из Карелии и программа "Олонецкие игры Дедов Морозов". Также любой желающий сможет принять участие в акции: сделать селфи у елки Карелии, загрузить его на страницу в соцсети с хештегом "КарелиянаВДНХ" и получить за это сувенир.

На фестивале "Россия — территория вкуса" посетители получат возможность познакомиться с традиционными карельскими блюдами и гастрономическими брендами от ведущих ресторанов региона, а на площадке "Универмаг" — с продукцией местных мастеров-ремесленников.

Как отмечает пресс-служба, для любителей спорта карельский спортсмен и олимпийский чемпион 2020 года по тхэквондо Владислав Ларин проведет открытую тренировку.

Также на выставке представят фотоальбом о Карелии. Презентацию издания о природе северного края проведет народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа.

Как сообщалось, экспозиция республики под слоганом "Сохраняя традиции, мы строим будущее" открылась 4 ноября в павильоне 75 выставки "Россия", которая проводится по указу президента РФ в Москве .

На площадке ВДНХ свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства. Выставка будет работать до 12 апреля.