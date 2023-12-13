"Для путешествия по России с августа этого года у китайских туристов появилась возможность оформлять электронную визу. За четыре месяца такой возможностью воспользовалось почти 70 тыс. китайских туристов. Для удобства китайских граждан на официальном сайте МИД России по оформлению электронной визы запущена версия на китайском языке", — сообщила вице-премьер в ходе заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.