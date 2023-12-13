"Тула уже уверенно заявила о себе как о третьей музейной столице России. Сегодня мы открываем фондохранилище — это еще один серьезный шаг в развитии музейного дела в Туле. Замечательный подарок не только для музейного сообщества региона, но и для всех туляков и гостей города, которые любят искусство", — сказал на церемонии губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что в фондах Тульского музейного объединения — более 220 тысяч экспонатов. Это уникальная коллекция, в которую входят редкие произведения отечественного и зарубежного искусства. "При этом в Туле никогда не было достойных условий для её хранения. Теперь этот вопрос решился", — отметил Дюмин.

Строительство фондохранилища в регионе проходило при поддержке министерства культуры РФ. По случаю открытия этого значимого музейного объекта министр культуры РФ Ольга Любимова направила музейному сообществу поздравительный адрес.

"Музейное наследие Тульского края получит все необходимые условия для качественного учета и хранения, а жители и гости региона — возможность познакомиться с ценнейшими экспонатами тульских музеев. Уверена, что на площадках выставочных залов фондохранилища будут реализовываться самые амбициозные и яркие идеи", — приводятся в сообщении слова министра.

Отмечается, что частью фондохранилища является выставочное пространство "Фонд искусств", где уже открылась первая экспозиция — "Шедевры русского авангарда". На ней представлены картины уроженцев тульской земли Натальи Гончаровой и Василия Рождественского, а также работы всемирно известных художников Василия Кандинского и Казимира Малевича.

"Работы русских авангардистов в таком количестве есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Туле", — отметили в пресс-службе.

Дюмин осмотрел выставку, а также высокотехнологичные помещения для хранения живописных полотен, тканей и редких образцов оружия. Помимо прочего, сейчас здесь находятся иконы XVI-XVIII вв., в том числе из иконостаса Успенского собора Тульского кремля, реставрация которого недавно завершилась.

Также губернатор побывал в реставрационной мастерской. Благодаря ей в Туле впервые появилась возможность реставрировать картины собственными силами.

Открытие фондохранилища и выставочного пространства "Фонд искусств" дало старт культурно-просветительскому проекту "Музейная зима в Туле", подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, с инициативой строительства фондохранилища в 2019 году выступил губернатор Алексей Дюмин.

В марте 2020 года градостроительно-земельный совет при правительстве Тульской области одобрил проект строительства пятиэтажного фондохранилища для областного музея изобразительных искусств. Общая площадь здания — более 5,5 тыс. кв. м. Общая сумма затрат на строительство составила 820,473 млн рублей, из них федеральные — 556,48 млн рублей.

Из федерального бюджета на реализацию проекта было выделено 450 млн рублей.

Рядом располагается Тульский музей изобразительных искусств (областной художественный музей), который был открыт в 1919 году. Основой его собрания послужили фонд Палаты Древностей, образованной в 1884 году, и национализированные после революции произведения искусства из дворянских поместий Тульской губернии — Олсуфьевых, Бобринских, Гагариных, Урусовых и других.

В настоящее время в фондах музея хранится более 25 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVI-XIX веков, крупнейших русских и советских художников XVIII-XX веков.

Посетители музея могут увидеть подлинные полотна русских живописцев Боровиковского, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Поленова, Кустодиева, Серова, Коровина, Кончаловского, Малевича, Кандинского, а также западноевропейских мастеров.