По данным ведомства, с 22:00 19 декабря до 06:00 20 декабря будет ограничено движение в зоне работ. С 0:30 до 02:00 20 декабря полностью перекроют движение по участку улицы Авиационной.

Подъезд к терминалам В и С аэропорта "Шереметьево" будет осуществляться со стороны Ленинградского шоссе, проезд от аэропорта — через Старошереметьевское и Международное шоссе.

Выехать из Лобни можно будет по Лобненскому и Старошереметьевскому шоссе, а также через автодорогу "Носово-Шемякино-Пикино".

В рамках реконструкции кольцевой развязки возведут четыре надземных перехода. Закончить строительство планируют во II квартале 2024 года.

В конце 2022 года завершили основные дорожные работы в районе аэропорта "Шереметьево" — проезжую часть, в том числе на улице Авиационной, расширили до четырех полос, обустроили пешеходную зону и остановки.