"Статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН) получают исторические здания в Калининграде, Правдинске и Зеленоградском округе. Об этом сообщил руководитель региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов по итогам состоявшегося заседания Научно-методического совета области", — говорится в пресс-релизе.

Эксперты оценили историко-культурную ценность десяти исторических объектов, заявленных на получение статуса "обладающий признаками ОКН". В этом качестве они фактически становятся официальными памятниками и попадают под действие законодательства об ОКН, в том числе требований по их сохранению.

К включению в список выявленных ОКН рекомендован комплекс зданий мельницы на улице Калининградская в Правдинске и несколько довоенных зданий в поселке Рыбачий на Куршской косе. Это бывшие сельская школа, инспекция дюн и строения лесничества на хуторе "Чайков пруд".

В Калининграде статус выявленных получают горельеф "Каменщик" на здании на проспекте Мира, 81, Еврейское кладбище у Королевских ворот, пристройка к зданию банка "Восточно-Прусский ландшафт" на улице Тюленина и жилой дом на улице Комсомольская, 24А.

Оформление необходимых документов по этим объектам власти выполнят уже в первом квартале 2024 года, поскольку потребуется разработать границы территории и выполнить ряд бюрократических процедур.

"Решение по двум историческим объектам отложили. Есть вопросы в отношении "Здания школы" в поселке Грачёвка Зеленоградского района. Эксперты посчитали, что надо провести дополнительные консультации с администрацией муниципального округа. По "Дому жилому" в Зеленоградске на улице Чкалова решили запросить дополнительную информацию от заявителей — жильцов дома", — процитировала пресс-служба руководителя службы охраны ОКН.

Всего в Калининградской области насчитывается почти 2 тыс. объектов культурного наследия.