При этом со 2 января их число вырастет до 8, а с 3 января — до 10 рейсов в день.

Как сообщалось, во вторник, 12 декабря, Lux Express объявил о намерении начать поэтапное возобновление рейсов между Россией и Финляндией с 13 декабря. Первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург запланирован на 13 декабря в 21:30, а из Санкт-Петербурга в Хельсинки — на 13 декабря в 23:30.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил об открытии двух пограничных пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала — с 14 декабря.

В ноябре Финляндия закрыла все 8 пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Lux Express работает в 6 странах, где обслуживает более 20 маршрутов. В том числе компания осуществляет рейсы из Петербурга в Хельсинки, Ригу и Таллин.