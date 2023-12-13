"Работы полностью закончатся в этом году — уже засияли росписи и иконы. В главном иконостасе собора отреставрированы и установлены на свое место две композиции 3-го яруса — "Патриарх Мельхиседек" и "Царь Соломон", — сказал Мудров.

По его словам, в 2023 году была также начата комплексная реставрация подкупольного барабана Исаакиевского собора, который не реставрировали с послевоенного времени.

"В 2022 году специалисты приступили к масштабным работам — восстановлению живописи придела Александра Невского. Росписи в люнетах (живописные композиции в парусах и плафоне) расчищаются от грязи и наслоений сажи. Недавно была завершена установка современной системы вентиляции и воздушного отопления. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время перестанем сталкиваться с такими проблемами", — добавил глава музея.

"В 2024 году мы планируем начать реставрацию фасада северо-западного каре Исаакиевского собора. Работы коснутся и фигур ангелов со светильниками, их у нас четыре. В следующем году продолжим работы на колоннаде, начатые в этом году, — уже приступили к оборудованию настила на колоннаде для удобства посетителей, оно частично сделано. Дело в том, что поток посетителей на колоннаду идет постоянно, поэтому мы не можем себе позволить, чтобы они испытывали дискомфорт", — отметил Мудров.