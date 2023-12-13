"Театрально-зрелищное учреждение общей площадью 2466 кв. метров будет вмещать до 500 человек", — говорится в сообщении.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Ход строительства оценил заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, посетивший в среду ряд объектов на территории республики.

"В текущем году мы немного изменили и доработали проект, чтобы объект функционировал не только как стандартный дом культуры, но и стал местом для проведения культурного досуга туристов и гостей республики", — приводит пресс-служба слова главы правительства КЧР Мурата Аргунова.

Возведение объекта осуществляется в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".