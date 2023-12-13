Соглашение об этом подписали глава региона Михаил Евраев и директор Государственного Русского музея Алла Манилова. Документ также предусматривает проведение совместных мероприятий.

Одним из них станет первый всероссийский фестиваль художественных музеев. О его проведении осенью 2024 года сообщил губернатор в среду в ходе открытия в Ярославском художественном музее выставки "Иван Айвазовский" из собрания Русского музея.

"Организатором фестиваля выступит созданная осенью этого года Ассоциация художественных музеев во главе с Государственным Русским музеем", — говорится в сообщении.

Выставка "Иван Айвазовский" будет работать до середины мая.