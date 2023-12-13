Перевозчик прогнозирует снижение выручки на предельный пассажирооборот (RASM) в октябре-декабре на 9-10% против ожидавшихся ранее 9-11%, говорится в пресс-релизе компании.

Предельный пассажирооборот, как ожидается, вырастет на 21% в годовом выражении, хотя ранее прогнозировалось отсутствие изменения показателя.

Число перевезенных пассажиров в четвертом квартале станет рекордным, прогнозирует компания.

В то же время оценка средней стоимости авиатоплива была повышена до $3-3,10 с $2,90-3 за галлон.

Котировки акций Southwest Airlines снижаются на 2,1% на предварительных торгах в среду.