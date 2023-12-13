Общий пассажирооборот группы увеличился на 38,3%, до 9,8 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 3,8 процентного пункта (п.п.), до 87,5%.

За 11 месяцев пассажиропоток группы вырос на 15,8%, до 43,6 млн человек. Согласно прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост год к году на 11%.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в ноябре подскочил на 46,9%, до 1,99 млн человек, в том числе 1,37 млн перевезено на внутренних линиях (+37,3%), 617 тыс. — на международных (+74%). Пассажирооборот компании вырос на 54,2%, до 6,1 млрд пассажиро-километров.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.