"Причина задержки — неблагоприятные метеорологические условия аэропорта Белоярский", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, борт с 50 пассажирами должен был направиться из Екатеринбурга в Белоярский еще 12 декабря в 14:20, ожидаемое время его вылета — 07:20 14 декабря.

Отмечается, что все прибывшие в аэропорт "Кольцово" пассажиры размещены в гостинице.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в Белоярском — снег и метель, сам аэропорт не закрыт, но работает в определенном режиме.

Дозвониться до аэропорта Белоярского агентству не удалось.

С начала недели в городе установилась очень морозная погода — до минус 41 градуса.