"Ёлку бережно упаковали, накрыли специальным брезентом, защищающим от грязи и непогоды, поместили в 30-метровый фургон и сегодня отправили в Кремль. Вечером она прибудет на Соборную площадь — автопоезд проедет через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по торжественным случаям", — говорится в сообщении.

За рулём трейлера, на котором елка отправилась в столицу, Дед Мороз.

Там главное новогоднее дерево страны установят и нарядят шарами, игрушками, гирляндами, бусами, шишками, кристаллами и подвесками.

Возраст ели составляет 84 года, высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров. Всего на звание главного новогоднего дерева страны претендовали 30 елок. Дерево должно было соответствовать ряду параметров: иметь правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои, у неё не должно быть сухих и сломанных ветвей. Ключевой фактор — удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не повредить соседние деревья.

С 2007 года ели в Кремль доставляют исключительно из Подмосковья. Городской округ Щёлково — рекордсмен по количеству главных новогодних ёлок страны. Это уже третья по счету — ранее ели отсюда в Кремль отправляли в 2018 и 2021 годах.