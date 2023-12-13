"Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, будет ограничен в соответствии с обновленными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации, которые вступили в силу 1 сентября 2023 года", — говорится в сообщении

В период зимних каникул планируется увеличение подвижного состава общественного транспорта на маршрутах регулярного сообщения горного кластера с 56 до 62 единиц.

"В период новогодних и рождественских праздников жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от использования личных автомобилей для поездок в направлении Красной Поляны и воспользоваться общественным транспортом", — отмечается в сообщении.

В дни каникул в горном кластере будет работать 95 единиц дорожной техники. Машины, занятые в зимнем содержании автомобильных дорог, подготовлены и оснащены необходимым оборудованием.

"Для отсыпки дорог на случай гололедицы предусмотрено свыше 7,5 тыс. тонн противогололедных материалов. В случае неблагоприятных погодных условий количество техники и рабочих увеличат", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на новогодних праздниках Сочи примет порядка 280 тыс. туристов.