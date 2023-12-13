«Несмотря на закрытие аэропорта в Краснодаре, на черноморские курорты в этом году приехало много туристов, отели были заполнены, но обслуживание в аэропортах Сочи и Кавминвод, на которые выпала основная нагрузка, было затруднено. Не думаю, что из-за закрытия краснодарского аэропорта Сочи или Кавминводы теряют туристов, но Геленджик, Анапа однозначно выиграют благодаря улучшенной логистике. Выиграют не только в удобстве, но и во времени и, соответственно, стоимости. Выиграет также Крым, куда станет проще добираться, и местные здравницы смогут добавить 10-15% к своей загрузке», — сказал он.

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян также полагает, что значение этого события трудно переоценить.

«Безусловно, от открытия аэропорта в Краснодаре сильно выиграют, прежде всего, жители региона. Что касается туризма, однозначно будет легче тем туристам, которые добираются до курортов Крыма не на машинах, а самолетом, то есть жителям удаленных регионов, например, Дальнего Востока и Сибири», — сказал он.

По словам Барзыкина, открытие аэропорта в Краснодаре, если оно произойдет до Нового года, будет иметь мультипликативный эффект.

«Думаю, на Новый год тоже будет прирост, хотя, конечно, минимальный. Значение открытия аэропорта полностью проявится уже в следующем году: снизятся цены, оживится бронирование, начнется регулярное авиасообщение, станет свободнее на трассе М-4, на которую также в этом году была большая нагрузка», — сказал эксперт.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщили, что международный аэропорт Краснодара «Пашковский» может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря.

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа — Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.