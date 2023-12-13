"На новогодние и рождественские праздники ждем в город около 280 тысяч гостей со всей страны. Прежде всего важно обеспечить нашим жителям и туристам качественный и безопасный отдых", — написал градоначальник.

Он отметил, что на заседании антитеррористического комитета (АТК) с руководителями силовых структур, правоохранительных и надзорных органов обсуждены меры антитеррористической защищенности и общественной безопасности.

"В городе обеспечены координация и взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Под постоянным усиленным контролем ключевые объекты инфраструктуры, предприятия жизнеобеспечения, места массового пребывания людей. Проведены дополнительные инструктажи с охранными службами", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, в праздники правоохранительные структуры переводят личный состав на усиленный режим. Охрану общественного порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников. На дежурство заступят более 330 спасателей и пожарных и порядка 90 единиц специализированной техники аварийно-спасательных формирований. Межведомственные рабочие группы также будут контролировать средства размещения и объекты потребительской сферы.

"Маршруты патрулирования приблизим к событийным площадкам, гостевым площадкам. В Сочи пройдет 250 новогодних мероприятий во всех районах. От городских праздничных фейерверков в этом году отказываемся", — отметил мэр Сочи.

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что загрузка горных курортов на новогодние каникулы ожидается до 90%, в среднем по всем четырем районам Сочи туристический поток, исходя из актуальных данных бронирований, составит 77%.

"Городской оперативный штаб в составе краевого координационного штаба будет функционировать в поселке Красная Поляна в круглосуточном режиме с 25 декабря года по 8 января", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 23 по 30 декабря на улице Навагинской (центр Сочи — ИФ) пройдет ярмарка декоративно-прикладного искусства. Запланированы общедоступные ежедневные анимационные программы и выступления творческих коллективов.