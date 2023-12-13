"Подготовка к открытию границы была проведена заранее. У нас есть готовые планы по реализации правительственных решений", — сообщил порталу Yle гендиректор пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Йере Хяркёнен.

В связи с ожидаемым увеличением трансграничного потока и возможными очередями пограничники попросили проявить сдержанность и пересекать границу только по необходимости. Пограничники готовы на переходе Ваалимаа увеличить технические возможности для пересечения границы, а в Ниирале на помощь стражам границы приглашены ушедшие на пенсию коллеги.

Во вторник правительство республики приняло решение открыть два пассажирских перехода из восьми: Ваалимаа и Ниирала. Решение действует до 14 января. Контрольно-пропускной пункт (КПП) Ваалимаа будет открыт в полночь, Ниирвала в 8:00, отмечает портал Yle.

СМИ сообщают, что в Санкт-Петербурге несколько операторов готовы начать автобусное сообщение с Финляндией.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. По данным пограничной службы, в течение последних двух недель на восточной границе было спокойно и ни один проситель убежища не появился на КПП.

Тем не менее, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предостерег, что "правительство готово снова быстро закрыть восточную границу, если Россия продолжит доставлять просителей убежища на границу".