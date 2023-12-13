"Авиакомпания "Азимут" подала заявку на выполнение технического рейса для проверки аэропортовых систем/оборудования. Информация о принятии официального решения об открытии аэропорта отсутствует", — сообщили журналистам в пресс-службе "Аэродинамики".

Ранее в администрации края сообщали, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря.

"По информации министерства транспорта региона, 15 декабря из аэропорта запланирован тестовый рейс, по итогам тестового полета будет принято решение о возможности возобновления полетов из международного аэропорта", — сообщал представитель администрации.

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа — Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

В пресс-службах Минтранса РФ и Росавиации от комментариев отказались.

В случае открытия аэропорта Краснодара "Победа" планирует возобновить рейсы туда после новогодних праздников в 2024 году. "Аэрофлот" готов выполнять до четырех рейсов в день из Москвы в Краснодар.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.

"Азимут" базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.