"Аэрофлот" на первом этапе готов выполнять до 4 ежедневных рейсов в/из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта", — сказал он.

Ранее о возможности возобновить рейсы в Краснодар после новогодних праздников в случае открытия аэропорта сообщала авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в администрации региона ранее в среду.

Краснодарский аэропорт — наряду с еще 10 аэропортами юга и центральной части РФ — закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. Единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.