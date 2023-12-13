Во время морской прогулки капитан катера, превысив безопасную скорость, столкнулся с волной, в результате одна из пассажирок ударилась о корпус и получила травму средней степени тяжести.

После медицинской реабилитации пострадавшая обратилась с иском в суд, который обязал виновника происшествия выплатить истице компенсацию морального вреда, а также возместить расходы на лечение.

Ответчик решение суда добровольно и в срок не исполнил. Судебные приставы временно ограничили ему выезд за пределы РФ. В результате он выплатил требуемую сумму.