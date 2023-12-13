Полеты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам — на самолетах Embraer 170. Время в пути составит около полутора часов.

В настоящее время прямых рейсов между Красноярском и Братском нет.

Ранее аэропорт Братска (с начала 2023 года его владельцем стала Международная компания (МК) "Гершвин", контролируемая ОК "РусАл") сообщал о намерении расширить маршрутную сеть и построить новый терминал.

Сейчас в Братск выполняются рейсы из Иркутска (авиакомпания "Ангара" и S7), из Москвы и Новосибирска (S7).

Братск — второй по величине город в Иркутской области.