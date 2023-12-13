При этом он отметил, что возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику: будет проще добираться до полуострова.

Как сообщалось, международный аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря 2023 года.

В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.