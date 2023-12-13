"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Ростовской области и обледенением проводов контактной сети железнодорожниками магистрали предпринимаются необходимые меры для очистки инфраструктуры от наледи. На перегоне Ростов-Западный — Темерник проводятся технические работы по ликвидации последствий непогоды и восстановлению работы электрического питания системы автоблокировки", — говорится в сообщении.

Так, железнодорожники производят очистку пассажирской инфраструктуры ото льда, посыпают платформы песком и реагентами. К данным работам прошедшей ночью и в настоящее время привлечено более 200 человек. Задействованы снегоуборочный инвентарь и специализированная техника.

"При необходимости будут привлечены дополнительные силы и средства", — отмечается в пресс-релизе.

Штормовое предупреждение было объявлено в Ростовской области 11 декабря. Впоследствии оно было продлено на 13 декабря. В регионе ожидаются гололед, гололедно-изморозевое отложение в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с.

По данным областного Минздрава, из-за гололеда в травмпункты региона обратились более 300 человек. Кроме того, в Ростове-на-Дону из-за обрывов контактной сети была приостановлена работа почти 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов. В городе был введен режим повышенной готовности, создана "горячая линия" для обращения граждан, обнаруживших ненадлежащую обработку территории от гололеда.

Как сообщал губернатор Василий Голубев, ледяной дождь спровоцировал массовые отключения электроэнергии. По состоянию на 21:00 мск вторника без электроэнергии оставались более 180 тыс. человек. В частности, в Ростове-на-Дону без света оставались более 10 школ и детсадов. К утру 13 декабря свет вернули в дома более 80 тыс. жителей региона.