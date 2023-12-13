«Я хочу сказать вам спасибо за этот сложный, но успешный год. Мы с вам сделали колоссальный прорыв по объему продаж – 1,9 млн туристов, почти 2 млн, это прорыв. Мы кратно растем каждый год, это наша совместная с вами работа, и нам есть чем гордиться. Тем более, что этот год был крайне сложным из-за землетрясения в Турции и скачков курсов валют», — сказала она на конференции для турагентств New Year.

Как подчеркнула Малинина, еще одним важным результатом 2023 года стал рост количества туристов в ОАЭ. По ее словам, компания обслужила на этом направлении 300 тыс. человек, что на 27% больше, чем год назад, и составляет почти 50% общего объема рынка организованного туризма в ОАЭ.

Малинина привела данные опросов турагентств по предпочтениям сотрудничества на 2023-2024 годы, проведенных btb-порталом «Турдом». В соответствии с ними по ОАЭ и Турции FUN&SUN вышел на первые места, по Египту компания заняла третье место.

«По Египту мы немного сдали позиции потому, что в этом году, особенно в регионах, на направлении был безумный демпинг. Мы не хотели в нем участвовать и отдаем себе отчет, что с точки зрения цен мы не всегда были самыми дешевыми», — сказала директор по дистрибуции FUN&SUN.

Она добавила, что продажи продукта компании увеличиваются в регионах России.

«У нас хорошо развивается региональная программа. В регионах растут зарплаты, растет средний класс. И мы видим, что те чеки, которые сейчас есть, наши региональные клиенты очень хорошо принимают. В 2023 году 591 тыс. туристов вылетели на отдых из регионов РФ, из 22 городов. В том числе 6 тысяч – из Сочи в Таиланд, такая программа была реализована на рынке впервые за 9 лет», — подчеркнула Малинина.

По ее словам, 70% клиентов компании при покупке туров приобретали также дополнительные услуги.

«Один из самых наших маржинальных продуктов – это дополнительные услуги. Мы сделали огромный объем маржи, которая практически равна EBITDA – чистой прибыли до выплаты налогов. Мы сделали практически $3 млн чистой прибыли и 70% наших туристов воспользовались дополнительными услугами», — сказала эксперт.

В 2024 году, по ее словам, туроператор рассчитывает нарастить объем продаж на 30% и обслужить 2,6 млн туристов, из них 33% отправить в Турцию, 21% в ОАЭ, 18% в Египет, 10% в Россию/Абхазию, 9% в Таиланд, 2% в Шри-Ланку, 7% — другие направления. Как сообщила Малинина, прирост на внутреннем рынке составит 47%, в Турции – 23%, Египте – 45%, ОАЭ – 27%, Таиланде – 39%.

FUN&SUN реализует туры по России и за рубеж через сеть франчайзинговых агентств, насчитывающую 440 офисов, и независимые агентства, число которых составляет порядка 25 тысяч компаний.