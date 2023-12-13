"В 2024 году нам предстоит завершить реставрацию 11 объектов культурного наследия ансамбля Ярославова дворища, расположенного непосредственно в Великом Новгороде. Выделено 620 млн рублей", — сказала Любимова на заседании попечительского совета Новгородского музея-заповедника.

Кроме того, она сообщила, что в этом году началась реставрация Собора Рождества Богородицы Антониева Монастыря, работы по нему, а также по Церкви Спаса на Ковалеве планируется завершить в 2025 году.

Помимо этого, в 2024 году начнется реставрация Церкви Петра и Павла на Синичьей горе, ее планируется отреставрировать к концу 2026 года. Общий объем финансирования на объект из федерального бюджета, как уточнила министр, составит 137 млн рублей.

В 2024-2026 годах пройдут реставрационные работы на Спасской башне Новгородского Кремля, на что будет направлено еще 200 млн рублей, сообщила Любимова.

Однако на территории Новгородской земли и нашего музея остаются нерешенные проблемы, имеются аварийные объекты, совершенно уникальные, на реставрацию которых пока финансирование не предусмотрено, отметила она.

"Это башня Кокуй Новгородского Кремля, а также Церковь Рождества Христова на Красном поле и Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Мы будем прилагать все усилия для финансового обеспечения реставрационных работ из различных источников. В этой связи, мы также очень рассчитываем на помощь и отклик наших благотворителей и попечителей", — добавила Любимова.

Новгородский музей-заповедник — государственный музей, охватывающий территорию Великого Новгорода и Новгородской области.