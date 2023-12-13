"Последние (плоскостные — ИФ) используются во время экскурсий для посетителей с инвалидностью по выставке "Ars Вotanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века". Для того, чтобы "показать" незрячим и слабовидящим посетителям музейный экспонат, экскурсоводы используют тифлокомментирование (подробное упрощенное словесное описание) и тактильные модели", — говорится в сообщении.

Тактильная модель повторяет в масштабе весь экспонат полностью или воспроизводит его детали, сохраняя композицию произведения. Таким образом человек с инвалидностью по зрению получает возможность самостоятельно воспринимать и интерпретировать произведение искусства.

На выставке Ars Вotanica представлены памятники прикладного искусства — сумочки, кошельки, записные книжки, футляры для очков и часов, чубуки, шкатулки, табакерки, обувь, картины и прочее, выполненные из мельчайшего бисера. Тактильные модели детально воспроизводят фрагменты узоров вышивок. Они выполнены из пластика на специальном принтере, закупленном музеем для создания подобных вспомогательных материалов.

В формате плоскостной тактильной модели выполнен и дом купцов Белолипецких, в котором располагается филиал Исторического музея в Туле. Теперь фасад здания можно "осмотреть" еще и руками.

"Работа с посетителями с инвалидностью — часть деятельности Государственного исторического музея. В филиале ГИМ в Туле создана безбарьерная среда, в штате есть профессиональный переводчик русского жестового языка", — отметили в пресс-службе.

В музее работает первая в Тульской области постоянная тактильная экспозиция "От вождя до императора: знаки верховной власти из собрания Исторического музея", в которой — копии памятников из собрания главного музея российской истории: древнее парадное оружие вождя, символы княжеской власти в Древней Руси, мемориальные вещи российских правителей, медали и монеты, царские и императорские портреты.

Ранее генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин заявлял, что Исторический музей в последнее время очень много времени уделяет работе с инвалидами.

"ГИМ — практически единственный в стране музей, который может провести обзорную экскурсию для людей с нарушением зрения и слуха, когда люди с ограничениями по здоровью могут почувствовать руками экспонаты. В своем филиале в Туле будем расширять экспозицию тактильных предметов, предлагать разнообразные формы работы для посетителей", — подчеркивал Левыкин.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок.