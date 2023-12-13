Как сообщают организаторы мероприятия, были представлены 18 экспонатов, в числе которых акварели выдающегося деятеля русской культуры XX века, архитектора, живописца и графика Николая Лансере, художников Николая Павлова, Ирины Бухман и Андрея Ушина.

Большинство работ мастеров посвящено Петербургу начала XX века, его улицам, набережным и архитектуре. Особая часть презентации — барельеф "Меркурий". По легенде, эта декоративная часть фасада была снята с одного из зданий, расположенных на Гороховой улице, в 1960-х во время капитального ремонта.

"В будущем новые экспонаты станут ценным дополнением музея "История движения в защиту Петербурга" — единственного в России музея градозащиты, в рамках которого можно прикоснуться не только к истории города, но и узнать, как удалось сохранить архитектуру, памятники и неповторимый облик северной столицы", — говорится в сообщении.