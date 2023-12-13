Закон имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим действие статей 6 каждого из договоров (статьи 7 в случае с Лихтенштейном) предлагается приостановить полностью.

В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий".

На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается в пояснительной записке.

При этом разработчики инициативы учитывают, что с 1 августа 2023 года в РФ запущена система электронных виз, пользоваться которой имеют право и граждане стран Европы. Итоговая стоимость оформления электронной визы ($52) сопоставима с ценой краткосрочной однократной визы ($50) в рамках норм российского законодательства.

Таким образом, данное обстоятельство не окажет существенного влияния на реализацию целей, заложенных в законе, отмечают они.