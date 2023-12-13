"27 июля 2024 года на фестивальной сцене площади Минина зрители увидят 12 групп", — говорится в сообщении

Организаторы отмечают, что среди выступающих будут как известные российские рок-группы, так и гости из Белоруссии. Ведутся также переговоры с музыкальными коллективами из Сербии.

Полный список участников фестиваля станет известен ближе к маю 2024 года.

Вход на фестиваль традиционно остается бесплатным. Кроме того, будет предусмотрена возможность комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Как и всегда на фестивале и в процессе его подготовки будет уделено большое внимание вопросам экологии. В воскресенье, 28 июля пройдет традиционный фестивальный воскресник по уборке мусора с берегов Волги и Оки", — говорится в сообщении.

Также запанирован выпуск молоди ценных пород рыб в Волгу. В этот же день музыканты, участвующие в фестивале и экологической акции, выступят с концертной акустической программой для пришедших на воскресник.

Первый фестиваль "Рок чистой воды" прошел в городе Горьком в 1990 году. После 26-летнего перерыва, в 2016 году, он был возрожден и вновь проведен в Нижнем Новгороде.

Фестивали 2020 года и 2021 года были отменен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.