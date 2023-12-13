Рост новогодних продаж на 60% отметил директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов. Соотношение бронирований на праздничную ночь и на зимние каникулы составляет 40 на 60%.

«Видим небывалый спрос именно на встречу Нового года, новогодние банкеты и нашу традиционную экскурсию «Новогодний автобус» по Санкт-Петербургу, которая проходит примерно с 9 вечера и до 3 утра. На сегодня самые популярные варианты туров, гостиниц и банкетов уже распроданы», – пояснил он.

По словам эксперта, значительный рост продаж связан с отложенным спросом, поскольку в прошлом году в это время бронирования практически остановились после объявления частичной мобилизации.

По словам заместителя гендиректора компании «Тари тур СПб» Оксаны Лебедевой, в начале декабря спрос на новогодний отдых на 20% выше, чем год назад, но в большей мере за счет увеличения глубины продаж.

«Последнюю неделю наблюдаем некоторое торможение спроса, что связано с недостатком авиа- и железнодорожной перевозки из регионов. В этом году огромным спросом пользуются туры для родителей с детьми, их продажи вдвое превышают прошлогодние показатели», – уточнила она.

Лебедева добавила, что в некоторых популярных гостиницах в центре Санкт-Петербурга на Новый год мест уже нет.

В группе компаний «Серебряное кольцо» продали на новогодний период более 70% многодневных туров. Руководитель туроператора Анна Лупинова прогнозирует высокую загрузку инфраструктуры Петербурга с 30 декабря по 8 января. Многодневные туры и однодневные экскурсии на высокие зимние даты продаются в соотношении 40 на 60%.