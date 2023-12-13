"С января по сентябрь туристический поток в регион по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 78%. Большая часть гостей приезжает из Москвы, Московской и Калужской областей, Санкт-Петербурга. Они посещают областной центр, а также Венев, Богородицк, Ефремов", — отметила Соломатина.

По ее словам, в преддверии новогодних праздников возрос спрос на гостиничные номера — они забронированы уже на 75%. В регионе работают 156 гостиниц, 8 мотелей, 10 хостелов, 21 санаторий.

В рамках программы поддержки строительства модульных некапитальных средств размещения в регионе построено шесть таких гостиниц, и 103 номера уже принимают гостей.

На 2023-2024 годы четыре проекта из Тульской области получили поддержку в размере 301,6 млн рублей, что позволит в 2024 году открыть еще почти 200 гостиничных номеров.

"Рост туристической привлекательности региона, безусловно, связан с восстановлением исторического центра Тулы. Кроме того, создаются условия для того, чтобы, уже побывав в регионе, туристы захотели приехать сюда снова. Формируется насыщенный событийный календарь: проводятся фестивали "Толстой", "Дикая мята", "Левшинский обед", "Музейное лето". Теперь к ним добавится и "Музейная зима", — подытожила Соломатина.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональному правительству и главам муниципалитетов сопровождать инфраструктурные инвестпроекты на всех этапах, а их количество должно постоянно увеличиваться. В связи с этим поручено сформировать перечень земельных участков, которые в дальнейшем могут использоваться под строительство гостиниц, а также запланировать их обеспечение инфраструктурой.

Кроме того, предложено постоянно отслеживать количество туристических поездок в регион, так как это — один из показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Тульская область, особенно Тула — одно из популярных направлений для путешествий. И мы прикладываем немалые усилия, чтобы число туристов росло", — подчеркнул Дюмин.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.