"На девяти участках автомобильных дорог в Сочи сейчас ведутся дорожные работы. Обновим более 200 тысяч квадратных метров полотна на крупных транспортных артериях центра города", — написал градоначальник.

Он отметил, что работы идут по графику.

"Заменить изношенные верхние слои асфальта принял решение Минтранс Краснодарского края по результатам диагностики. Эта мера в дальнейшем позволит избежать дорогостоящего ремонта. Завершить работы планируется до конца декабря", — сообщил Копайгородский.

По его словам, во избежание неудобств для горожан и общественного транспорта дорожники работают в основном в ночное время.